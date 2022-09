Clayton agresse le président d'un club de futsal après un match: 2 ans de prison avec sursis pour un fémur fracturé

Ce samedi-là, L'équipe féminine des Old Young Devils de Charleroi affrontent pour la première fois l'équipe de Pironchamps. À la fin du match de futsal, Yvan Giuliani, président du club carolo, saute de joie après la victoire, il rejoint ses joueuses. C'est à ce moment que Clayton descend des gradins et vient lui donner un violent coup de pied. Yvan tombe, sa prothèse de hanche se déplace et son fémur se brise. 8 heures d'opération et des mois de rééducation plus tard, Yvan se déplace toujours à l'aide d'une canne.

La raison? D'après Clayton, Yvan faisait "des commentaires" sur certaines joueuses, et il a vu rouge. Il a en plus recontacté sa victime durant son hospitalisation pour à nouveau lui proférer des menaces, indiquait La Nouvelle Gazette.

Le jugement a été prononcé ce jeudi: Clayton est condamné à 2 ans de prison, avec un sursis de 5 ans. Des conditions probatoires ont été adjointes, "un sursis simple risquerait de banaliser cette infraction", a indiqué le juge Davio dans son prononcé. Un expert a été désigné pour évaluer la situation médicale et chiffrer les dommages que Clayton devra rembourser.