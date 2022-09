Farciennes : le Centre Culturel fait peau neuve

C'est une bonne nouvelle pour les amateurs d'événements culturels de Farciennes. En effet, des travaux de grande ampleur vont être réalisés. Pour un montant total de 846.622 euros dont 561.162,47 euros provenant du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le bâtiment datant des années 70 acquis par la Commune en 1995 bénéficiera d'une amélioration de la performance énergétique de l'infrastructure. On visera ici l'isolation et l'étanchéité des toitures, le remplacement des menuiseries extérieures, l'isolation et l'étanchéité des murs ainsi que des dalles de sol, le chauffage par réseau de chaleur, un relighting avec la technologie LED, la pose de panneaux photovoltaïques et l'installation d'un système de ventilation double flux.

Ces travaux sont le bienvenu car jusqu'ici, faute de moyens financiers, aucun investissement n'a pu être réalisé.

L'infrastructure bénéficiera aussi évidemment d'une modernisation afin de permettre au Centre culturel de développer davantage d'activités au profit des citoyens farciennois. C' est ainsi que le Rez-de-chaussée sera consacré à la création d'une salle polyvalente et modulable pouvant servir aux activités du centre. L'étage sera quant à lui réaménagé pour créer un nouvel espace administratif, qui pourra aussi accueillir des structures partenaires au centre culturel et un nouvel espace de création qui pourrait permettre d'accueillir une résidence d'artiste, des expositions, un studio d'enregistrement.

Tous les investissements sont rendus possibles car la commune a répondu à un l'appel à projet de rénovation d'infrastructures culturelles issu du Plan de Relance européen.