Le quartier du Sporting promis à un nouveau visage

En politique, la vérité d’un jour n’est pas forcément celle du lendemain. Les projets et les priorités changent, au gré des évolutions budgétaires, socioéconomiques, urbanistiques et autres. C’est ainsi que le projet d’aménagement de l’espace Zoé Drion sur le site de l’ancien hôpital civil, un terrain appartenant au CPAS, a été abandonné comme l’a confirmé au conseil communal le président Philippe Van Cauwenberghe. Il l’a fait à la faveur d’une réponse à l’interpellation du conseiller C+ Tanguy Luambua. La mise en vente du terrain de l’ancien hôpital a été évoquée, elle va faire l’objet d’une étude.

Cela permettrait de réduire le déficit du CPAS à l'exercice propre, a indiqué le président : l'estimation est de l'ordre de 2,5 millions d'euros. A ce jour, le site accueille le potager de Zoé, un jardin partagé. Depuis peu, une pétition circule : des riverains y demandent le maintien d'un espace vert permanent dans le quartier. A ce stade, l'avenir du site n'est pas encore défini. Comme l'a souligné le bourgmestre Paul Magnette en charge du développement urbain, il faut regarder la zone à une autre échelle : le départ annoncé du sporting et l'abandon du stade communal du Mambourg (un espace de 7000 mètres carrés à réaffecter) portent avec le building Charleurope (qui sera libéré à l'ouverture de la cité administrative) à quelque 5 hectares la réserve foncière sous maitrise publique locale. "Nous allons ainsi demander à l'intercommunale Igretec de lancer un master plan plus large pour projeter le quartier dans l'avenir. Que veut-on dans ce périmètre proche de celui du rond-point Hiernaux, du site Notre Dame et du futur campus des Sciences, des Arts et des Métiers ? Comment concilier les fonctions naturelles et urbaines appelées à cohabiter là-bas ? Ce sera l'objet de cette étude", a annoncé Magnette. A suivre