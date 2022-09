Le paternel et son fils, accusés de coups et blessures avec circonstances aggravantes - 4 ans après la victime est considérée comme handicapée à 75% - nient toute implication: c'est le plus jeune fils, mineur lors des faits, qui aurait frappé Grégory plusieurs fois. Il a d'ailleurs déjà été condamné pour cela. La version du ministère public et des parties civiles est très différente.

Passé à tabac au Start Up Club à Anderlues par un père et ses deux fils: Grégory en gardera des séquelles toute sa vie

Boîte de nuit Start Up Club à Anderlues, samedi soir, 3 heures du matin. On est en septembre 2018.

Grégory a passé une bonne journée, il revient d'un mariage, il a laissé ses enfants pour une soirée. Il boit un verre, quand une musique connue passe dans la boîte de nuit: "pute, pute, pute!" Il chante, il danse, il crie. Il prend du bon temps. Dans la même salle, pas loin de lui, il y a une famille de la région: le père Pasqualino, les fils Giovanni et Gabriele, leurs épouses et copines respectives. Ils ont travaillé toute la journée au restaurant familial, ils viennent boire un verre pour l'anniversaire de Giovanni.

Il y a soudain un mouvement de foule. Une minute plus tard, Grégory est par terre, inconscient, roué de coups. Il sera 3 semaines dans le coma, il restera hospitalisé des semaines. Il en garde encore aujourd'hui, 4 ans plus tard, de lourdes séquelles: il ne sait plus bien parler, il a de mal à se souvenir de toute une série de choses, il fait des crises d'agressivité sans raison, il a du mal à garder l'équilibre et boîte de la jambe droite. Il est considéré comme handicapé à 75% aujourd'hui. Son épouse l'a quitté, il peut difficilement s'occuper de ses enfants, ce sont sa mère et sa sœur qui doivent s'occuper de lui, causant d'ailleurs des problèmes dans le couple de la soeur. "Une sentence à vie", dira le procureur du Roi, et qui touche tout son entourage.

Que s'est-il passé? C'est là que les versions divergent.

Giovanni (24 ans) et son père Pasqualino (48 ans) sont en tout cas poursuivis pour coups et blessures, 30 mois de prison sont requis pour chacun vu la gravité des faits. "On échappe de peu à la cour d'assise", souligne le procureur. La famille de Grégory demande 50.000€ de dommages, et sa mutuelle veut récupérer 93.000€ d'indemnités et de frais de santé. Gabriele, mineur lors des faits, a déjà été condamné en avril dernier pour des coups sur Grégory, et l'assureur AG a versé 25.000€ provisionnels à la victime.

Selon les uns, Grégory est venu danser à côté de la famille, montrant du doigt les épouses et copines en insistant sur les paroles de la chanson qui passe: "pute, pute, pute!" Quelqu'un se lève et lui demande d'arrêter, il répond: "allez vous faire foutre". Le père Pasqualino intervient pour calmer le jeu, se fait repousser par Grégory, et quelques secondes après Gabriele, le plus jeune fils, va pousser Grégory dans le fumoir pour le frapper, le mettant au sol et lui donnant des coups de pieds. "La situation a dégénéré, ça a été très vite. Mais on n'a donné aucun coup", disent-ils tous les deux autres au tribunal.

Selon les autres, c'est bien différent. Divers témoins, dont les gérants du Start Up Club, expliquent avoir vu Grégory se faire "coincer" dans le fumoir par le père et les deux enfants. Ils l'auraient copieusement tabassé, y compris après qu'il soit tombé au sol, notamment avec des coups de pied dans la tête, et Giovanni serait même revenu dans la salle chercher un sceau à champagne qui servait de cendrier pour le balancer sur la tête de la victime alors qu'elle tentait de se relever. Ce sont les sorteurs qui ont dû mettre un terme au passage à tabac. Grégory, lui, n'a jamais pu être entendu: il n'a aucun souvenir de la funeste nuit où sa vie a changé.

À la défense, on sollicite l'acquittement pour le fils, la suspension du prononcé pour le père. Me Mayence réfute les théories selon lesquelles le père a emmené ses deux gamins pour passer Grégory à tabac, souligne que ses clients, aussi crédibles que n'importe quel autre témoin selon lui, disent n'avoir porté aucun coup, et rappelle que Gabriele, le plus jeune fils, vient d'être condamné pour ces coups par le tribunal de la jeunesse. "Et j'insiste, sans le comportement de Grégory, il n'y aurait jamais eu de coups par la suite: il a insulté les épouses et compagnes, il a poussé le père pour le faire tomber, il a initié la violence. Je compatis bien sûr avec la victime, et ses séquelles sont indiscutables, mais je ne vois pas ce que mes clients ont à voir là-dedans." Jugement le 29 septembre.