Pour la rentrée, la police veille aux abords des écoles

Depuis cette année, le rythme scolaire a changé et les élèves sont déjà de retour fin août dans les classes.

Avec la rentrée, c'est le ballet des véhicules qui a aussi repris. Entre stationnement approximatif, double file et autres infractions, il est nécessaire de s'y retrouver et surtout de continuer à respecter les règles fixées par le code de la route.

Afin de veiller à ce respect, le Chef de Corps de la zone Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes Philippe Borza et ses équipes mènent, comme chaque début d'année scolaire, des actions afin de sensibiliser les usagers de la route à ce qui est autorisé ou pas. "Comme chaque année, nous allons mener des actions dans des endroits critiques des trois communes afin de sensibiliser les parents sur ce qui est autorisé à faire ou pas. Si certains sont presque prêts à rentrer dans les cours d'écoles pour déposer leurs enfants nous veillerons à ce que chacun respecte le règlement."

Dans un premier temps, il est prévu de mener des actions de prévention. "Nous encourageons les parents à se garer dans les endroits où le stationnement est autorisé. Certes, il y a des écoles où cela est plus difficile mais il est tout de même possible de ne pas gêner les autres et ne pas mettre en danger les piétons par exemple. Là où c'est possible, nous travaillerons avec les gardiens de la paix afin de sécuriser les abords des écoles et, bien que ce ne soit pas une de nos missions, nous aiderons aussi à sécuriser les traversées de routes."

Dans un second temps des actions répressives seront menées. Des radars de vitesse seront également placés à certains endroits.

Tenons compte de l'évolution des moyens de circulation, une attention spéciale sera également apportée aux trottinettes.

Durant l'année, la police locale mènera des actions au sein dans certains établissements scolaires en collaboration avec la Cellule d'Education et de Prévention de la province dans le but de sensibiliser les jeunes à l'importance du respect du code de la route et aux dangers qui peuvent résulter de sa méconnaissance.