Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

"Un cas de force majeure assez rare" au tribunal correctionnel: malade et sous certificat médical, il a été jugé par défaut

Histoire assez abracadabrante au tribunal correctionnel de Charleroi jeudi matin: Jérôme, 39 ans, est apparu en audience pour faire opposition à un jugement le concernant. Il avait comparu le 20 janvier 2022, mais ça avait été reporté au 31 mars sur demande de son avocat. Et depuis, on ne l'a plus vu. Il a donc été jugé par défaut.

Mais aujourd'hui, il est venu depuis Châtelineau pour insister sur le fait qu'il avait envoyé un certificat médical avec sortie interdite. "C'est assez rare, et c'est un cas de force majeure, oui", reconnaît le procureur du Roi. Le prévenu était au courant qu'il y avait une procédure à son encontre... mais il était malade.



Le juge Davio se laisse 15 jours pour vérifier tout ça et décider si l'opposition est recevable. "Si ça se fait, vous pourrez revenir pour être entendu et jugé à nouveau", explique le magistrat à Jérôme, venu bien habillé en jaquette de velours, la barbichette bien taillée.