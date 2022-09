A peine condamné, Noah recommence: il a frappé un mineur et menacé un policier

Noah a frappé un mineur, assez sévèrement pour lui causer une incapacité. "Si ça avait été moi, j'aurais été à terre vu la gifle", raconte une jeune fille à la police.

D'après divers témoins, Noah s'est emporté pour une question futile, et a commencé à demander à sa victime de le frapper. Devant son refus, il s'est mis lui-même plusieurs coups avant de mettre une "grosse gifle" à la victime. Toujours sans réaction de la victime - ce qui semble passablement énerver un Noah déjà monté sur ressors - il a commencé à asséner des coups de poing. Et quand la police, prévenue, est arrivée sur place il a copieusement insulté et menacé un des policiers. "Je te connais, je sais où tu habites et je sais que tu as un fils!" a-t-il vociféré vers un inspecteur.

Autre précision importante: les faits se passe moins d'un mois et demi après une condamnation pour des faits similaires devant la cour d'appel de Mons. Noah avait écopé d'une peine de travail qui ne l'a pas calmé. "Monsieur est jeune, mais très problématique", souligne le Ministère public. "C'est répétitif, et il ne vient même pas à son audience aujourd'hui. Agir comme il le fait est inquiétant, je ne veux pas de gens hors de contrôle dans ma zone de police."

Une peine de 2 ans de prison a été demandée pour les coups, à laquelle le procureur veut ajouter 3 mois de prison pour les menaces. Noah, absent, sera jugé par défaut le 29 septembre.