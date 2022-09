Courcelles : le 6 Perier Fun Day fête ses 10 ans

Après deus ans d’interruption pour cause de Covid, le 6 Perier Fun Day est de retour à Souvret. Pour son dixième anniversaire, les organisateurs ont mis les petits plats dans le paquet pour mettre à l’honneur la jeunesse courcellois par le biais d’activités diverses variées.

Au programme : plusieurs cages d’escalade et d’agilité, dont une cage à grimper de 8 mètres de haut, avec filet et cordes, une1 tyrolienne de 40 à 60 mètres, deux cages à grimper avec un pont de poutre à 8 mètres de haut, avec filet et un saut à partir d'une plateforme à 4 mètres sur un airbag géant gonflable, un parcours Kids Aventure pour enfants (2 Tyroliennes, Murs d’escalade, Filets, Corde à nœuds...) et un Trampo'Mobile avec 6 trampolines.

Ce sera également le grand retour du simulateur de Formule 1, la nacelle télescopique offrant un panorama à plus de 50 mètres de haut. Les services communaux seront à nouveau présents pour cette 10ème édition pour présenter leurs diverses activités. En plus des activités habituelles il y aura des démonstrations de judo, Karaté, Zumba, Kick Boxing, Capoiera, théatre, danse, de rugby, de Cross Fit ou encore de l’aéromodélisme.

Il y aura aussi des initiations à la plongée, paintball, football, spéléologie, basket etc …des expositions de véhicules "US Army 40-4" et les belles motos "Harley Davidson" la présence des louveteaux, des scouts, du patro de l’entité, des châteaux gonflables pour les enfants... un grand spectacle équestre du Poney Club du Buisseret.

"Pour cette 10ème édition, nous avons mis les petits plats dans les grands pour que vous passiez un moment inoubliable et convivial. Le 6 Perier Fun Day, c'est un an de préparation avec une cinquantaine de bénévoles soucieux de vous offrir un événement de qualité. Je remercie d'ores et déjà les participants et les bénévoles pour l'organisation de cette manifestation et la centaine de sponsors locaux, régionaux et internationaux qui contribuent au succès de cette édition," explique Joël Hasselin, échevin des Sports et initiateur du projet. Et de Caroline Taquin, Députée-Bourgmestre de poursuivre. "Le 6 Perier Fun Day est l'événement familial incontournable de la rentrée. Je suis heureuse que nous puissions de nouveau l'organiser pour cette 10ème édition. Cette journée permet de faire découvrir les clubs sportifs et culturels de l'entité, les services communaux et de la police, de participer à des activités riches en sensations fortes et se divertir en famille en toute convivialité. Je félicite les bénévoles et remercie les différents sponsors qui, depuis 10 ans, s'investissent énormément et déploient tous les efforts pour que cette édition soit encore exceptionnelle."