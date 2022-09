Drogué, alcoolique et SDF à 28 ans: il risque de passer les trois prochaines années derrière les barreaux

Loïc est en prison depuis 7 jours, après son arrestation par la police suite à un jugement par défaut le condamnant à la prison. Le jeune homme de 28 ans est SDF, il fait opposition accompagné d'une avocate contactée depuis sa cellule.

Il a déjà été condamné par le passé, et a été pris en plein vol à l'étalage, contrôlé positif à la cocaïne et arrêté pour conduite sans permis. "Ma situation est compliquée, je vais être franc si vous me libérez je vais me retrouver à la rue et retomber dans la galère", a-t-il expliqué au tribunal correctionnel sans réussir à retenir ses larmes. "Là je m'en sortais enfin quand on m'a mis en prison: j'étais sur une bonne lancée, j'avais arrêté la cocaïne, j'avais toujours un penchant pour l'alcool et le cannabis, mais mes parents m'avaient payé un appartement. Ils l'ont loué à quelqu'un d'autre maintenant, je veux pas retourner dans la rue. Avant, je volais régulièrement. Et pas pour manger, hein, pour m'acheter de la drogue. C'est comme ça."

Son avocate a insisté sur le fait que la place de Loïc n'était probablement pas en prison: ce qu'il fallait, c'est le forcer à se reprendre en main, à se soigner, à aller mieux. "Mais je me doute que c'est difficile de vous demander ça alors qu'il a des antécédents et qu'il a déjà eu une chance..."

L'opposition a été reçue, l'affaire sera rejugée le 22 décembre. Loïc avait écopé, par défaut, de 12 mois de prison. Ce qui a aussi fait sauter le sursis pour 30 mois de prison d'une précédente condamnation.