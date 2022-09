Charleroi: succès de foule pour la première Fête du Sport

Ils étaient plusieurs centaines à déambuler sur le site du centre de loisirs de Lodelinsart ce dimanche pour participer à la première Fête du sport organisée par la Ville de Charleroi par l’entremise de son échevin des Sports Karim Chaîbaï.

Au programme de la journée, des stands d’informations, des démonstrations et des essais. “Nous avons tenu à montrer aux Carolos tout ce qui est possible de faire dans notre ville. Nous avons véritablement cherché à être le reflet de la réalité sportive de la ville de Charleroi,” commente l’échevin.

Pendant toute la journée, le Centre de Loisirs de Lodelinsart s’est transformé en village sportif pour proposer une large palette d’activités permettant aux Carolos de faire leur choix pour la rentrée parmi de nombreuses disciplines, des démonstrations, des animations, des animations gratuites et des rencontres avec les meilleurs athlètes de la région.

Si Charleroi avait, par le passé, la réputation d’être une ville sportive, c’est de nouveau une réalité. Cette journée consacrée aux sports s’inscrit en droite ligne dans la politique de développement voulue par l’Échevinat des Sports depuis le début de la mandature. “Sport pour tous” continue d’évoluer en permettant à tous : jeunes, aînés, personnes valides et non valides de pratiquer une activité physique. La pratique d’un sport est mise en avant par une politique cohérente d’aides aux Carolos. Il existe notamment plus de stages gratuits ou à prix réduits et les chèques sports constituent une aide très appréciée des familles. Une facilitation administrative a même été mise en place afin de soutenir les clubs. “La Fête du Sport est une belle vitrine pour mettre des clubs en avant. Nous avons des clubs sportifs qui travaillent toute l’année de manière remarquable mais qui malheureusement sont méconnus du grand public. C’est l’occasion de découvrir des sports auxquels on n’a pas pensé et de rencontrer les responsables pour peut-être éveiller de nouvelles vocations,” conclut Karim Chaïbaï.