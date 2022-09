Relance culturelle: 4 millions d'euros de subsides pour Charleroi Métropole

L’enveloppe globale, dans le cadre du plan de relance de l’Union européenne, débloquée par la Fédération Wallonie-Bruxelles est de 48 750 000 euros. De cette somme avant tout destinée aux rénovations énergétiques des infrastructurelles culturelles, la part accordée au territoire de Charleroi Métropole est de 3 949 713,28 euros ; quasiment 4 millions qui viendront soutenir huit projets, principalement dans la partie nord de la région. Au-delà de la rénovation déjà annoncée pour le Centre culturel de Farciennes (dans nos éditions de ce premier septembre), trois autres dossiers de réfection globale sont acquis : il s’agira de la salle du Hangar, espace géré par le PBA ; du centre culturel de Thuillies, en terre thudinoise et de la Ferme de Martinrou, à Fleurus. Cette dernière vit sa rentrée ce samedi (lire ci-contre). Pour le Hangar, ancien parking privé racheté par le PBA en 2008, le subside s’élève à 827 193,99 euros. De quoi donner toute son ampleur à ce lieu atypique, de 1000 m2, qui peut se moduler à souhait, avec ou sans le gradin de 400 places qui peut y être installé. Sur Thuillies, l’apport européen est de 728 272 euros.

Quatre autres subsides sont également attribués, pour des interventions plus ponctuelles, notamment en matière de remplacement de châssis et de travaux d’isolation. Dans ce cadre, Charleroi danse recevra 96 576 € ; le Centre culturel L’Eden se verra accorder 329 400,91 euros ; le Centre culturel La Posterie, à Courcelles, obtiendra 409 007,91 euros et la salle Larsimont, à Courcelles également, jouira d’un apport de 177 911,62 euros.

Comme toujours avec des subsides européens, ceux-ci sont conditionnés à la réussite des chantiers, dans le délai imparti. En l’occurrence, les travaux doivent être achevés avant le 30 juin 2026.