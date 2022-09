La démolition controversée du bâtiment place Roosevelt à Courcelles a commencé

Ce lundi matin, 9 heures, les engins de chantier ont commencé à entourer l'ancienne école du Trieu sur la place Roosevelt de Courcelles. La démolition annoncée par la bourgmestre Caroline Taquin (MR) vendredi a commencé peu après. Au fil des heures, des bouts du bâtiment de 1900 ont été enlevés par l'entreprise en charge, d'abord la toiture avant d'attaquer les façades, petit à petit pour éviter tout effondrement.

Cette démolition est controversée: le permis de démolition a été refusé par le fonctionnaire délégué d'abord, puis le ministre en recours, et se fait donc sur base d'un arrêté communal pris après que le Conseil d'Etat n'a pas répondu dans le délai de 60 jours à la commune de Courcelles. Il n'est donc pas impossible de voir des scellés être posés sur le chantier, comme ce fut le cas à l'église Sainte-Marie de Lodelinsart il y a peu.

Mais ça, la bourgmestre Caroline Taquin en est bien consciente. "On a une lourde responsabilité sur nos épaules en tant que bourgmestre: la sécurité de la population. Il faut qu'on nous fasse un peu confiance, on n'est pas des cow-boys, on a l'habitude de respecter les règles et il y a des grades légaux qui s'en assurent aussi. Mais ici, malgré les rapports d'expertise alarmants, on nous a mis des bâtons dans les roues: était-ce vraiment le moment? Même le responsable de l'entreprise de démolition l'a dit tout à l'heure: il ne voit pas comment ça se fait que le mur tienne encore et d'après lui on n'est pas passé loin de l'accident."

©FVH

D'un côté, il y a la Poste et un mur qui s'affaisse sur lui-même. Et de l'autre, il y a une école et des tuiles de toit qui tombent."Il était plus que temps. C'est dommage de le démolir, bien sûr, mais je n'ai pas hérité du bâtiment dans un bon état. Sinon nous aurions aimé l'intégrer dans le projet de rénovation urbaine", conclut la bourgmestre.

Pour rappel, ce bâtiment a déjà été partiellement démoli par le passé: des annexes de part et d'autre où se trouvent aujourd'hui la Poste et l'école ont disparu.

©Archives