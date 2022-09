Accueil Régions Charleroi Sécurité routière : la ville dit mettre le turbo A Charleroi, huit nouvelles écoles communales devraient bientôt bénéficier d’une amélioration de la sécurité routière de leurs abords. D.A. ©BAUWERAERTS

Entre 2017 et 2021, près de 1900 mineurs d’âge de 3 à 17 ans ont été victimes d’un accident de la route en Wallonie sur le trajet de l’école. Il y a eu parmi eux six tués et 63 blessés graves, a rappelé la conseillère Latifa Gahouchi dans une interpellation...