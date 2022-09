Des enfants livrés à eux-mêmes et une mère alcoolique

C’est à la suite d’une intervention de la police le 12 octobre 2020 au domicile de Sandy que la triste réalité d’une famille est apparue au grand jour.

Sandy est maman de trois enfants âgés de 12, 11 et 10 ans. Son penchant pour l’alcool et en particulier le whisky la met dans un triste état et la rend violente au point de tout saccager chez elle en présence de ses enfants.

Lors d'une nouvelle crise de boisson, elle entreprend une destruction en bonne et due forme des meubles et de tout ce qu'elle trouve dans la maison. Suite à cela, son compagnon n'a eu d'autre choix que de faire appel aux forces de l'ordre même s'il a été vite dit que c'était plus pour ne pas que Sandy s'en prenne à sa voiture que pour protéger les jeunes enfants. Sur place, les constatations de la police sont sans appel. "Elle est ingérable et casse tout. Elle est hystérique et insulte son compagnon. Il y a une forte odeur d'alcool." Les enfants auraient également confié vouloir partir de là et aller dans un internat.

Il a fallu attendre le lendemain et un retour à un état normal pour entendre la mère. Au-delà des dommages matériels causés lors de ses crises de boisson, elle aurait aussi levé la main sur ses enfants. Interrogés, les enfants attestent du caractère violent de leur mère et les scène de bagarre sont légion. L'aînée a déjà dû se défendre en répondant par des coups pour se défendre. Me Lagneau qui intervenait pour les enfants a confié au tribunal que l'aînée des enfants "était une vraie petite maman pour s'occuper des ses frères et soeur."

Pour Madame le Procureur, l'intervention de la police a été salvatrice et a permis de mettre au grand jour la triste réalité de la famille ainsi que la détresse des enfants. L'alcool et les antidépresseurs mélangés et pris en quantité importante n'ont visiblement pas aidé les enfants à s'épanouir au sein d'un foyer bienveillant.

Un an d'emprisonnement a été requis. Jugement le 4 octobre.