Les boîtes à tartines vides, une triste réalité de la rentrée

Pour lutter contre cette réalité, la Ville et des associations proposent dîners et accompagnement social.

La rentrée scolaire est un moment heureux pour bon nombre d’enfants. Revoir les copains, jouer dans la cour et apprendre de nouvelles choses.

À côté de ces moments heureux, il existe une triste réalité que ne connaissent que trop bien les enseignants et les directions : les boîtes à tartines vides de tout contenu. Des parents en grande précarité envoient leurs enfants sans repas de midi ni collation. Certains ne sont pas conduits à l’école car il n’y a rien à mettre dans les tartines, pas de tartines du tout ou des aliments passablement passés de date remplis de moisissure.

Pour lutter contre cela la Ville de Charleroi a mis des dispositifs en place afin que les enfants puissent manger. “Nous avons des écoles maternelles où les repas sont gratuits. Ceci nous permet de donner aux enfants des repas sains sans interventions financières des parents,” explique Julie Patte, Échevine de l’Enseignement de Charleroi. “Dans d’autres écoles, il y a un système de collations saines où de la soupe fraîche et des fruits sont distribués aux enfants. Même si tous les enfants de toutes les écoles ne bénéficient pas de cela nous avons de plus en plus d’écoles qui sont incluses dans les différents programmes.” Pour les enfants qui ne sont pas inscrits “au dîner complet” On fait confiance à la bienveillance des équipes. “Là où il y a des dîners complets., il est possible de fournir un repas à l’élève qui n’a rien.”

Au-delà de l’aide ponctuelle, un suivi social est proposé aux parents. “Quand on sait que c’est systématique qu’un enfant n’a rien on encourage la famille à se rendre au CPAS de Charleroi afin d’y trouver une aide.”

Au CPAS de Charleroi les aides sont multiples afin d’aider les familles à s’en sortir ou du moins à sortir la tête hors de l’eau. Bien entendu il existe des aides pour les repas avec une prise en charge des frais et ce quel que soit le réseau d’enseignement. Mais d’autres aides sont aussi là pour soulager financièrement les familles. “Nous intervenir sur d’autres postes. Nous agissons après avoir fait une enquête sociale. Par exemple nous pouvons soutenir des familles en ce qui concerne les frais liés à la scolarité comme, plaines de jeux et stages enfants, voyages et activités scolaires, aides familiales, frais médicaux, ou encore le matériel scolaire. Ces aides ne sont pas réservées aux seules maternelles et primaires. elles sont aussi accessibles pour des études supérieures.”

À côté des aides plus structurelles il y a une conscientisation croissante dont fait preuve milieu associatif. Pour exemple, des associations comme “Les récoltes solidaires” agissent auprès d’écoles libres ne disposant pas d’aides et pourtant située dans des zones à indice socio-économique faible. “Nous sommes touchés par cette réalité et avons convenu d’un partenariat avec la direction de l’école. Nous récoltons des denrées et nous offrons collations et dîners au moins une fois par semaine dans une école de Marchiennes. Nous y laissons aussi des denrées pouvant être distribuées les autres jours de la semaine aux enfants sans dîners.”