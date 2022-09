Les parents violents condamnés à la prison

Le jugement de Océan et Audrey ayant porté des coups à un bébé de 10 mois est tombé ce mardi. Il est condamné à 18 mois de prison et elle à 12 mois d’enprisonnement.

Le 21 mai 2019, c'est la grand-mère maternelle du bébé qui donne l'alerte à sa fille. Son petit-fils n'est pas au mieux de sa forme. L'état de santé du petit est tel que le personnel pédiatrique de la clinique Notre Dame de Grâce de Gosselies n'est pas en mesure de prendre en charge l'enfant et de lui prodiguer les soins nécessaires. Direction donc l'hôpital de Jolimont et les nouvelles ne sont guère rassurantes là-bas. "Aux soins intensifs pédiatriques, on a constaté de multiples hématomes au dos, au visage, à l'arrière de la tête et aux pieds. Il y avait des traces de coups partout. Sans oublier les traces de brûlures, laissant penser à des brûlures de cigarettes, selon le médecin légiste. Il y a eu suspicion de maltraitances et l'alerte a été donnée", souligne Me Lagneau, tuteur ad hoc de l'enfant. Le petit garçon restera finalement hospitalisé 16 jours et en pouponnière durant deux longues années.

Une forte déshydratation

Outre les coups constatés en milieu hospitalier, le personnel médical avait également diagnostiqué une forte déshydratation. En un mois de temps, le petit avait perdu un kilo. Détail anormal vu le jeune âge de l'enfant. Audrey, la jeune mère du petit, a comparu devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour s'expliquer sur les deux préventions que lui reproche le parquet : une privation de soins et d'aliments et une non-assistance à personne en danger.



D'emblée, la mère de deux enfants avait confirmé n'avoir pas su nourrir correctement son petit. À la place du lait de croissance pour bébé, Audrey versait du lait demi-écrémé dans les biberons. "C'était moins cher. J'aurais dû demander conseil auprès d'un médecin. Il ne mangeait pas beaucoup de panade de fruit", expliquait alors la mère. Cette dernière indiquait bien que son enfant buvait le lait demi-écrémé, mais ne buvait pas beaucoup d'eau.

Un compagnon et beau-père violent

Lors du procès, seule la Audrey s'était présentée, Océan lui brillait par son absence ce qui a bien entendu été pris en compte par le tribunal.Mais ce dernier a brillé par son absence au tribunal. Défaut a donc été requis contre lui, ainsi qu'une lourde peine de 5 ans de prison par le parquet. L'homme était également poursuivi pour la privation de soins et d'aliments, mais aussi pour de nombreux coups portés à l'enfant de 10 mois et à Audrey. Bien présente pour assumer ses actes, Audrey confirme avoir vécu dans la terreur. "Au début, il avait des paroles très dures envers mon fils. Ensuite, il y a eu des petits coups, mais je n'ai pas tout vu. J'avais tellement peur et j'aurais dû prévenir la police. J'aurais dû faire plus attention. Il s'est montré très violent, lançait le petit sur le lit après me l'avoir arraché des bras parce qu'il pleurait."



Depuis le 17 décembre, le fils d'Audrey a pu retrouver sa mère à son domicile. Ainsi que sa petite sœur, née en décembre 2020 d'un autre père. "J'ai réappris les besoins de mon fils et je suis toujours en suivi psychologique", confirmait Audrey. Le petit évolue bien, pour le plus grand plaisir de tous. Malgré la bonne évolution affichée par Audrey, la substitute Vandeloise insiste sur l'importance de ne pas oublier ce qu'il s'est passé.