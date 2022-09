Leur voiture incendiée pendant qu'ils prenaient un verre à Charleroi Nord: la piste criminelle privilégiée

Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

Deux voitures sont parties en fumée à Charleroi Nord, dans la rue Dourlet. Lundi soir, vers 22h15, les pompiers ont été appelés pour un véhicule en feu: le temps qu'ils arrivent, un second à côté avait commencé à flamber, et un troisième a pu être sauvé in extremis par la zone de secours Hainaut-Est.

Il s'agit vraisemblablement d'un incendie criminel: la première voiture appartient à des gens venus de Tarcienne, au sud de Charleroi, pour prendre un verre en ville. Un riverain dit avoir vu deux individus verser de l'essence sur la voiture avant d'y mettre le feu et de s'enfuir.

La police locale de Charleroi est intervenue sur place pour constater. Un incident similaire s'est produit la semaine dernière à Couillet, cette fois pendant que les propriétaires étaient au restaurant.