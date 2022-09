Ce 7 septembre, à Courcelles et ce 8 septembre, à Marchienne-au-Pont, les citoyens pourront obtenir des réponses sur l'étude de biomonitoring mise en place par la Région wallonne.

Pays de Charleroi : réunions d'infos sur le biomonitoring des broyeurs à métaux, mercredi et jeudi

Il n’est pas nécessaire de le rappeler, trois des sept entreprises actives dans le secteur du broyage des métaux, en Wallonie, se trouvent en Pays de Charleroi. Les habitants de la métropole sont donc particulièrement concernés par l’étude de biomonitoring qui va être menée par l’ISSEP, institut scientifique de service public, à la demande de la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier.

Ce biomonitoring, comme son nom l’indique, consistera en la mesure des polluants issus de ces activités de broyage de métaux, éventuellement détectés dans le corps, le sang, l’urine et les cheveux des citoyens volontaires. Le public ciblé consiste en des adolescents âgés de 12 à 19 ans, résidant depuis au moins cinq ans, dans un rayon de deux kilomètres, autour des sociétés Derichebourg, à Marchienne-au-Pont, Comet Sambre, à Châtelet, et Keyser, à Courcelles.

La période d'inscription pour participer à cette étude a été prolongée jusqu'au 15septembre afin de rassembler un panel statistiquement probant. Les candidats doivent se faire connaître via l'adresse https://biopro.issept.be. Les prélèvements s'effectueront le 29septembre, à l'espace citoyen de la Porte Ouest. Il y aura alors également quelques questions auxquelles répondre mais l'investissement demandé aux jeunes Carolos ne va pas plus loin.

D’ici là, pour mobiliser les participants potentiels et leurs familles, et, bien sûr, pour apaiser toutes les possibles inquiétudes et lever d’éventuelles zones d’ombre, deux séances d’information sont programmées. Elles auront lieu cette semaine: