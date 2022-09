Une centaine d'animaux découverts dans un triste état dans un élevage

L'éleveuse connaissant des problèmes de santé n'apportait plus les soins adéquats à ses pensionnaires. La SPA de Charleroi a recueilli une partie des animaux.

Ce lundi matin, l'élevage "A la mâchoire en veille", élevage de chiens agréé, a contacté les agents de l'Unité du Bien-être Animal pour solliciter leur aide afin de placer tous ses animaux car la responsable ne peut plus assumer les soins suite à de graves problèmes de santé.

Une seule recommandation a été émise de sa part, en dehors de leur bien-être, ne pas faire appel aux refuges de la région. C’est ainsi que plusieurs associations proches de l’élevage n’ont pu recueillir les animaux.

C'est donc, alerté par les agents de l'Unité du Bien-être Animal, qu'une des représentantes des refuges non fédéré a organisé, la prise en charge des 91 animaux, afin de leur éviter une issue moins heureuse.

La S.P.A de Charleroi faisant partie du collectif des refuges non fédéré a répondu tout de suite à l’appel à l’aide, en étroite collaboration avec La Croix Bleue de Belgique, la Spa de Péruwelz, Opale, Paco & cat's et Natur'horses pour sauver 88 chiens, 2 chats et 1 perruche.

La solidarité entre les centres a été une fois de plus salutaire dans le cas présent. Les animaux ont été accueillis par tous les refuges concernés, dans le calme et la sérénité, et ce uniquement pour assurer leur bien-être.

Même si les animaux ont été trouvé dans un triste état, les refuges pour animaux concernés dans l’opération ont tenu à remercier l’éleveuse qui a finalement pris la bonne décision d’abandonner volontairement les animaux.

Tous les animaux seront vus par le docteur vétérinaire de la SPA de Charleroi pour une mise en ordre au niveau sanitaire.

Les toiletteuses ont également été contactée car tous les petits chiens ont besoin d'un bon bain. Ceux-ci pourront par la suite être proposés à l'adoption.

Très belle collaboration entre les refuges et l'Ubea pour leur bien-être.

