Accusé de viol et de revenge porn, Julien écope de 12 mois de prison avec sursis

Pour rappel, deux couples s'opposaient au palais de justice. Dans les victimes, constituées parties civiles, Emilie et Aurélien. Sur le banc des prévenus, Julien et Aurélie.

Mais quatre ans plus tôt, en 2018, la situation était différente : Emilie et Julien étaient ensemble, Aurélien et Aurélie également. Mais Emilie et Aurélien étaient amants, jusqu'à ce que le couple s'officialise, après qu'ils ont quitté chacun leurs conjoints respectifs pour se mettre ensemble.

Et Aurélien a un jour reçu une vidéo, filmant un acte sexuel entre Julien et Emilie. Un viol selon cette dernière, non consentante et filmée d'ailleurs à son insu. Quelques mois plus tard, c'est Aurélie qui envoie une photo dénudée d'Emilie à Aurélien. Cette fois une photo qu'Emilie elle-même avait envoyé à l'époque à son compagnon, qu'il a gardé dans son téléphone.

Harcèlement, envoi d'images dénudées, accusation de viol, d'avoir filmé une victime à son insu et pour ne rien arranger, le ministère public a remis une couche sur le dossier à l'encontre de Julien avec deux scènes de coups et blessures sur Emilie, ainsi que la destruction d'une clôture chez celle qui est désormais son ex.

Pour une partie de ces faits, certaines préventions ayant été abandonnées, le tribunal correctionnel a condamné Julien à 12 mois de prison avec un sursis probatoire: s'il respecte les conditions de son sursis et ne commet plus d'infraction pendant 5 ans, il n'ira pas en prison.