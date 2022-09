Journées du Patrimoine: que faire dans la région les 10 et 11 septembre?

Comme chaque année, les journées du Patrimoine en Wallonie ont un thème: cette fois, c'est "Patrimoine & Innovation". Mais contrairement à auparavant, tous les lieux et activités n'ont pas à respecter le thème. Plongeons-nous dans quelques idées de sorties pour ce week-end.

Tout d'abord, on peut mettre en avant le Château de la Paix, aussi maison communale de Fleurus et lieu de passage de Napoléon avant la bataille de Waterloo. Ce lieu est un des rares en Wallonie qui bénéficie d'une visite en "réalité augmentée". Avec une application gratuite (Admented), scannez la photo ci-dessous et vous aurez une visite vidéo.

©Capture d'écran IPW

Il est bien sûr possible de se rendre au Château de la Paix physiquement ce week-end: Napoléon ne s'était pas intéressé aux évolutions technologiques de son temps, pourquoi?La visite tentera de répondre à cette question.

Le Bois du Cazier est un autre incontournable de la région. Au-delà de la catastrophe, pour cette édition, une machine à vapeur et des dynamos électriques sont présentées toute la journée. Mais c'est aussi l'occasion de se plonger dans l'univers de la mine, du verre et de l'industrialisation. Des bornes interactives sont proposées à l'Espace 8 août 1956. Il est possible de manger sur place et d'enchaîner sur une balade dans les terrils boisés du site.

En centre-ville, la Maison Dorée, qui abrite aujourd'hui la Maison de la Presse de Charleroi, est visitable. Les visiteurs peuvent y découvrir évidemment sa façade incontournable, avec un sgraffite Art nouveau, mais aussi l'histoire de l'édifice érigé en 1899. Petite restauration et boissons au bar sont disponibles sur place, avec une terrasse à l'arrière.

Dimanche uniquement, on épinglera aussi l'Université du Travail de Charleroi, datant du début du siècle, qui subit un lourd chantier pour y faire un campus universitaire. Le chantier sera visitable, sur réservation.

Plus champêtre: aux Bons Villers, à la frontière avec le Brabant Wallon, le patrimoine de Villers-Perwin se dévoilera par des "promenades connectées pour déconnecter". Un carnet de promenade, une chasse au trésor familiale... des parcours de 3,5 ou 7,5km sont prévus.

Au sud, en Thudinie, la Collégiale Saint-Ursmer de Lobbes, bâtie en 823 ce qui en fait la plus vieille église de Belgique, pourra être découverte. Et non loin, à Gozée (Thuin), une conférence de D.Roelandt sur l'utilisation de la technologie pour rénover la ferme de l'Abbaye d'Aulne est donnée. L'occasion aussi de visiter les ruines de l'Abbaye voisine si ce n'est pas encore fait.

> Programme complet via www.journeesdupatrimoine.be(et une tonne d'activités à faire en Hainaut sur ce lien).