Vos boulangeries-pâtisseries préférées autour de Charleroi et dans la Botte du Hainaut (carte interactive)

Dans notre région, sept artisans sont sortis du lot et rejoignent le "top 100" wallon.

Malgré un contexte économique très difficile - explosion des coûts de l'énergie et augmentation des prix des matières premières et des emballages - l'Apaq-W (Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité) a lancé sa campagne "les boulangeries-pâtisseries préférées des Wallons", pour mettre en valeur la passion et le savoir-faire des artisans locaux. Ce sont les clients qui ont voté, 18.000 sur l'ensemble de la Wallonie.

Pour Charleroi et sa périphérie:

Vander Borght de Chapelle-lez-Herlaimont (27e)

La "Palette Sucrée" d'Ham-sur-Heure-Nalinnes (53e)

le "Tea-room du Perron" de Châtelet (84e)

Au "Champ des Délices" de Lodelinsart (94e)

"Ma Campagne" à Jamioulx (99e)

Pour la Botte du Hainaut et l'Entre-Sambre-et-Meuse:

La boulangerie-pâtisserie du Lac, à Chimay (33e)

Chez Pascal Feryn de Froidchapelle (95e)

On notera tout de même qu'il n'y a pas très loin à courir pour trouver le Maître Boulanger-Pâtissier du Hainaut, qui a reçu son trophée ce mercredi des mains du ministre Borsus, puisqu'il s'agit de L'Epi d'Or à Fayt-lez-Manage, à 25km (une vingtaine de minutes en voiture) du centre-ville de Charleroi.

Une carte interactive a été créée pour l'occasion via Google Maps ainsi que le site web www.maitre-boulanger-patissier.be.