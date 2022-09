Abdelkader, le second prévenu, a lui été interpellé par la police au point de chute des deux dealers.

Ahmed est interpellé, amorphe et complètement shooté, dans un immeuble de Montignies-sur-Sambre: il avait 12 boulettes d'héroïne sur lui

La banale intervention policière pour dégradation dans un immeuble de Montignies-sur-Sambre a finalement rapporté gros. Voilà, en quelques mots, le parfait résumé du dossier évoqué ce jeudi après-midi devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Il concerne deux individus, Ahmed et Abdelkader, poursuivis pour de la détention et de la vente de trois produits stupéfiants : cocaïne, héroïne et cannabis.

Les faits sont très simples : la police a été requise, le 7 juin dernier, dans un immeuble à Montignies-sur-Sambre. Des dégradations y étaient signalées. Ahmed, le premier prévenu, a été retrouvé sur place. « Il était amorphe, au sixième étage de l'immeuble, après avoir consommé de l'héroïne, de la cocaïne et du cannabis. Douze boulettes d'héroïne ont été découvertes à ses côtés. Il a confirmé qu'elles étaient bien à lui », signale le substitut Henry lors du réquisitoire.

Sur base d'une photo présente dans son téléphone, le point de chute d'Ahmed est localisé à Marcinelle. La perquisition menée sur place permet de mettre la main sur Abdelkader, loin d'adopter une attitude d'innocent. « Il a jeté un sac par la fenêtre. Ce sac contenait de l'héroïne », confirme le parquet. Le matériel nécessaire à la vente, ainsi qu'une petite quantité de cocaïne et de cannabis ont été découverts dans l'appartement.



Ahmed admet avoir vendu de l'héroïne pour pouvoir financer sa consommation de cocaïne et de cannabis. Son acolyte reconnaît aussi la vente des produits, sans pour autant se souvenir avec précision de la durée de la période infractionnelle. Sans surprise, une peine de 18 mois de prison a été requise contre le duo. Un sursis simple est plaidé pour les deux prévenus, qui ont cru bien faire en quittant leur Algérie natal sans le moindre papier pour tenter leur chance en Europe. « Mais la Belgique, terre d'accueil, c'est un mythe », constate d'ailleurs Me Sophie Somers, l'avocate d'Abdelkader.



Jugement pour le 22 septembre.