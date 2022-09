L'Aquascope de Virelles organise son 14è "salon de l'optique"

Les amateurs et professionnels de l'observation pourront se fournir en matériel dernier cri et découvrir des expositions natures sur le site exceptionnel.

Les 10 et 11 septembre prochain aura lieu sur le site naturel le désormais très attendu « Salon de l'optique ».

Pour sa 14ème édition, les amoureux de l'observation qu'ils soient professionnels ou amateurs pourront découvrir une offre variée de matériel dernier cri. Toutes les grandes marques y présentent leurs dernières nouveautés en jumelles et longues-vues... Tout le matériel nécessaire pour observer de ses yeux nus la nature et ses richesses ! De 150 à 3.000€.

Le choix de la date du salon de l'optique n'est pas anodin. Septembre correspond à la pleine période de migration du balbuzard pêcheur… Les vasières et les nouveaux îlots créés au sein de l’étang attireront quantités de limicoles, gravelots, bécassines, vanneaux, pluviers et bécasseaux ! Place aussi aux râles d’eau et marouettes en lisière de roselières, aux canards barboteurs et aux grands échassiers, aigrettes, hérons et cigognes.

Outre la vente de jumelles, longues-vues, trépieds et accessoires, le site accueille une exposition. La formation photo nature de Natagora propose une approche singulière de la photographie avec des travaux pratiques qui aiguisent, sortie après sortie, le sens de la vue de chacun… Etalée sur deux ans d'apprentissage, elle se compose de 30 cours théoriques par an (un soir par semaine) et d'une multitude de travaux pratiques sur le terrain, toute l'année, dans nos plus beaux endroits nature en Belgique.