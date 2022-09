Alexis a-t-il volé du carburant à son employeur ? Pour le parquet, rien ne le prouve

De ses six mois de travail au sein de la société gérée par son ancien patron, difficile de trouver un seul point positif à retenir de cette expérience professionnelle pour Alexis. À 27 ans, ce dernier fait face pour la toute première fois à la justice à la suite d'une plainte déposée par son ancien employeur en mai 2018. D'après le patron, Alexis aurait commis plusieurs vols domestiques en volant du carburant et de l'argent dans la caisse. Pour camoufler ces délits, le jeune homme aurait également rédigé de faux tickets.

Des bidons remplis pour le patron

Assisté par Me Balsarini, Alexis a nié les sept préventions qui lui sont reprochées. Non, il n'a jamais chargé des bidons de carburant dans sa voiture pour quasiment 600 litres et non, il n'a jamais volé 280 euros dans la caisse de la société. « Je ne comprends pas pourquoi on m'incrimine ainsi. On devait remplir les bidons de carburant à la demande du patron, qui s'en servait pour lui ou pour ses proches notamment », confie l'ex-employé.

Pour Me Gobbe, l'avocate qui représente la société en tant que partie civile, les éléments du dossier sont clairs : on y voit notamment des images de caméras de surveillance montrant des allers-venues d'Alexis et de Damien (le second prévenu poursuivi, mais absent et jugé par défaut), accompagné par un mineur. « On les voit embarquer les bidons de carburant dans la voiture. Le patron a constaté des anomalies dans sa trésorerie et a placé des caméras. Tout a été tiré au clair », insiste la pénaliste.

La substitute du procureur mitigée

Si pour la partie civile le dossier semble être tout à fait clair, le parquet ne partage pas ce point de vue. En toute honnêteté, la substitute Pied émet des doutes sur la culpabilité d'Alexis. Oui, les images de surveillance démontrent bien un manège suspect vers un véhicule. « Mais on ne voit pas le prévenu charger les bidons dans son véhicule stationné plus loin. Lui dit que ça se faisait souvent dans la société, à la demande du patron. Et il n'est pas le seul à le dire. » Le portrait de l'ex-patron est également remis en doute. « On dit de lui qu'il était malhonnête, qu'il prenait tout son personnel pour des voleurs, qu'il payait en noir et qu'il y avait des manœuvres dans la caisse. Tout n'était pas très clair dans cette société », juge le parquet. Un acquittement est donc requis pour Alexis, pas pour Damien (en aveu d'avoir volé de l'argent, car il n'était pas assez bien payé).

Me Balsarini, à la défense, va dans le même sens et se réjouit du réquisitoire du ministère public. « La témoin qui dit avoir constaté les allers-venues n'habite même pas dans la même rue où se trouve la station-service. Tout le monde faisait ça, à la demande du patron. » Jugement dans un mois.