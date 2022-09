Pour lutter contre le stationnement des véhicules ventouse, la Ville de Charleroi va étendre les zones magenta et turquoise dans les quartiers à forte pression de parking.

Parking à Charleroi: les zones magenta et turquoise vont s’étendre en extra-ring

A Charleroi, le stationnement réglementé en voirie va continuer à s’étendre dans les quartiers à forte pression de parking. « Il ne s’agit pas de faire payer les automobilistes », précise l’échevin en charge de la Mobilité Xavier Desgain dans une réponse à la question écrite de la cheffe de groupe PTB Pauline Boninsegna. « L’intention est de plafonner les durées de stationnement en intégrant des zones magenta (maximum 30 minutes) et turquoise (pas plus de deux heures) comme cela a été fait sur l’avenue Pastur dans la traversée de Mont-sur-Marchienne. »

Ce dispositif rencontre deux besoins : l’accessibilité des commerces d’une part, la disponibilité d’emplacements pour les riverains de l’autre, notamment près des gares, de certaines écoles et des établissements de soins. A proximité des hôpitaux, les rues et les trottoirs sont ainsi envahis de voitures durant les heures de consultation et de visites. Ces nouveaux modes de parking offrent des solutions.

Desgain insiste là-dessus : les temps autorisés sont gratuits, il n’y a pas de ticket à retirer à une borne d’horodateur. Les contrôles sont assurés par les scan-cars de la régie communale autonome. En cas de dépassement, une redevance est établie. Cela libère non seulement la police et le parquet qui ont des fonctions plus utiles à remplir, mais ce sont également des rentrées supplémentaires dans les caisses communales puisqu’avec les zones bleues, le produit des amendes est destiné au fédéral.

Loin d’inquiéter les commerçants et riverains, lez zones magenta et turquoise rencontrent leurs attentes, insiste Xavier Desgain. « Nous recevons ainsi régulièrement des demandes afin d’en installer. Cela tend à prouver que les commerçants qui se parlent évidemment constatent les effets positifs de ces outils de régulation.

Grâce à l’observatoire du stationnement qui alimente la réflexion politique en données, les autorités vont identifier les quartiers à équiper. Un déploiement qui va s’effectuer progressivement, avec des adaptations partout où elles s’imposent.