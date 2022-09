Un coup de boule à son papa, six mois de prison et une opposition

Le 28 avril dernier, le tribunal correctionnel a prononcé une peine de 6 mois de prison par défaut contre le jeune gosselien. Comprenez par défaut que le condamné ne s'est pas présenté devant le tribunal correctionnel et n'était pas représenté par un avocat. La justice a prononcé cette peine pour une scène de coups et blessures volontaires sur ascendant. En septembre 2019, Nicolas a asséné un coup de boule au visage de son paternel.

Ce jeudi matin, le prévenu s'est expliqué sur son geste violent, « loin d'être dans ses habitudes » selon lui. À l'origine de la scène, une bagarre entre Nicolas et son cousin. « Le père est intervenu et a reçu un coup de boule », ajoute Me Brison, l'avocate du jeune homme. Pour ce dernier, qui a formé opposition à la condamnation, une suspension simple du prononcé est sollicitée à titre de sanction, à la place des six mois de prison initialement prononcés.



Pour le parquet, rien n'empêche d'octroyer cette mesure de faveur. Nicolas n'a pas d'antécédent judiciaire et ne semble pas avoir l'étiquette de l'homme violent. Jugement dans quinze jours.