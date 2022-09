Automobilistes et piétons sont redirigés ailleurs.

Une fuite de gaz à Charleroi, rue Émile Tumelaire: le palais de justice et les écoles avoisinantes ont été évacuées

Les travaux actuellement en cours à la rue Emile Tumelaire à Charleroi sont actuellement a l’arrêt. Une fuite de gaz a eu lieu ce vendredi matin, vers 8h30.

Les ouvriers présents sur place devient les voitures qui se dirigent vers la rue Émile Tumelaire, forçant les automobilistes à faire demi-tour.

Les piétons sont également évacués et placés en sécurité. L’Athénée Royal Vauban a procédé à l’évacuation de plusieurs dizaines d’enfants. L’école Cobaux a également reçu l’ordre d’évacuer l’établissement scolaire.

Le palais de justice de Charleroi, présent non loin de là, à également été évacué l’espace d’un instant. L'audience correctionnelle de la 11e chambre a débuté avec 20 minutes de retard, et il n'est pas impossible que les dossiers soient reportés si un second ordre d'évacuation du palais de justice est donné.

Les équipes d’ORES sont actuellement sur place pour réparer la fuite. La police locale de Charleroi est arrivée sur les lieux pour bloquer les accès.

©L.C.

