Des Fêtes de Wallonie Carolos hautes en couleurs

Des discours, des concerts, des rires et le grand concours du meilleur vitoulet.

Ce week-end, les Fêtes de Wallonie ont animé bon nombre de villes et communes Wallonnes.

A Charleroi, l’ambiance était à son comble ce samedi matin. Du protocole aux chants wallons de la Walomobile, l’esprit carolo eu raison de la pluie.

Tout a commencé à l’Hôtel de Ville où le bourgmestre a fait le traditionnel discours de circonstance avant d’aller en cortège vers le parc Astrid. Là, des exposants ont proposé des produits de bouche du terroir. Sur le kiosque, les étudiants des Hautes écoles de Charleroi ont entonner des chants comme le Pays de Charleroi et Lolotte.

Ce samedi a eu lieu aussi le grand retour du concours du meilleur vitoulet, cette boulette traditionnelle de Charleroi présente sur la table de nombreuses familles de Charleroi. Concours animépar Christain Meysman

Devant un parterre de curieux et de supporters, huit candidats amateurs et professionnels de la restauration ont cuisiné et réinterprété la fameuse recette de la boulette de viande de haché. Quelles soient à la sauce tomate, à la truffe, à la bière, au chèvre ou encore de poisson, le jury a pris le temps de tout goûter pour finalement décerner le premier prix à Olivier Duvivier de Gerpinnes.

©NGOM (Olivier Duvivier, gagnant du concours de vitoulet avec une recette de vitoulet de poisson)

©NGOM

©NGOM

©NGOM

©NGOM

©NGOM (le jury composé de Renaud Haegmpan, Thomas Dermine, Jean-Luc Detré et Aurélien Luz)

L’après midi et la soirée sont aussi réservées à la fête et aux concerts dans toute ville.