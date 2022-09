Télésambre, une rentrée au cœur de l’action

C’est sans langue de bois que l’équipe tout terrain de la télévision de proximité de Charleroi a présenté sa nouvelle grille de rentrée ainsi que son nouveau positionnement sur les réseaux sociaux et le web en général.

Nouveaux formats, renforts des équipes, nouveau matériel dernier cri, nouveaux génériques, tout est fait pour séduire et attirer un nouveau public habitué du web et ne consommant pas la télévision dite “traditionnelle”. La première nouveauté est une identification avec une enseigne identitaire affichée sur la façade.

Cette rentrée est basée sur la proximité. Que ce soit pour les émissions sportives, culturelles et d’informations il y en aura véritablement pour tout le monde. En sport, l’émission “Tout terrain” proposera de nouveaux rendez-vous plus longs avec une fois par mois la retransmission en direct d’un événement sportif. Foot, futsal, rugby, galas de boxe ou encore du volley ball, l’équipe des sports sera au coeur de l’action afin de présenter clubs et sportifs de la région. Une édition du magazine sportif se fera en présence d’un public invité.

Les émissions bien connues comme “Bio Village” et “Pense bête s’ouvriront à des autres sujets plus larges. Pour une nouvelle saison, l’émission Gender Baby s’offre une recrue de choix avec David Jeanmotte et sa rubrique “Jeanmotte se mouille”. Au niveau de la présence sur le web, il y aura beaucoup de nouveautés. Des émissions courtes font leur apparition comme Up, un petit format présentant succinctement un fait ou une actualité avec textes et images.

Télésambre c’est aussi la volonté de s’ouvrir à un plus large public en proposant notamment des émissions en audio description et accessibles malentendants.

La télévision locale peut compter pour son développement d’une participation financière des communes de sa zone de couverture. 50 cents par habitant des communes sont versés à Télésambre. Des nouveautés sont encore attendues car en 2023 Télésambre fêtera ses 50 ans.