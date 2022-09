Il conteste plusieurs vols, mais se reconnaît sur les photos exposées au tribunal

Il suffit simplement de regarder le visage du prévenu et ses nombreuses balafres pour comprendre que Habib est loin d'être un enfant de chœur. Le substitut Bury ne s'y trompe d'ailleurs pas et parle d'un « homme qui vit dans la faune des quartiers nord de Charleroi et qui vit de rackets et de délits en tout genre, dont des bagarres de territoire au couteau. »

Le 19 novembre dernier, une peine de 30 mois de prison a été prononcée contre le père de famille, qui jure pourtant vouloir s'éloigner à tout prix de Charleroi pour éviter les ennuis judiciaires. Mais la pensée ne dépasse pas les actes puisque Habib est actuellement détenu sous mandat d'arrêt pour, excusez du peu, une tentative de meurtre et le port d'un couteau. Ce vendredi matin, le tribunal correctionnel a entendu les explications du condamné qui a formé opposition aux 30 mois de prison.

Il se reconnaît sur les photos, mais...

Sept préventions sont reprochées à Habib, dont cinq vols de GSM ou de portefeuille commis sur la voie publique, entre août 2019 et juin 2020. À chaque fois, le mode opératoire est le même : Habib suit sa victime avant de passer à l'attaque et de dérober, sans violence, les objets ciblés. Face à la justice, Habib conteste les vols. Mais pour deux d'entre eux, le jeune homme se reconnaît sur des photos dévoilées en audience par la Présidente. « J'ai suivi cette personne, c'est vrai. Mais après, je lui ai demandé de passer devant elle, car j'étais en retard, mais je n'ai rien pris », jure le prévenu pour l'un des vols.

Durant deux jours consécutifs, Habib fut interpellé avec des couteaux de 22 et 31 centimètres de long. Manque de bol, prétend-il. « La veille, j'avais été agressé et mon agresseur avait placé le couteau dans ma sacoche avant que je la récupère. Le lendemain, l'un de mes agresseurs est revenu et j'ai réussi à me saisir du couteau qu'il tenait sur lui. »

Le substitut Bury estime que ces explications manquent de crédibilité. La peine prononcée se justifie donc. Ce qui n'est pas du goût de Me Rooselaer, à la défense. Cette dernière plaide la clémence du tribunal, en admettant volontiers que le passé de son client (emprisonné pour un long moment) ne plaide pas en sa faveur. Jugement dans un mois.