Le PSO surprend Karim et Mohammed en plein deal, mais les deux hommes contestent

Si vous vous baladez dans le centre-ville de Charleroi, il vous est déjà probablement arrivé de croiser une patrouille policière effectuant une ronde. Les moyens sont mis en place depuis plusieurs mois maintenant pour lutter contre un phénomène polluant les rues carolos : le trafic de produits stupéfiants. Le 27 juin dernier, c'est grâce à l'une de ces rondes que le PSO (Peloton de Sécurisation et Ordre Public) est parvenu à arrêter deux dealers.

Ces deux dealers sont Karim et Mohammed. Ce jeudi après-midi, les deux hommes venus tout droit d'Algérie ont été invités à s'expliquer sur la détention et la vente de cocaïne et d'héroïne et la détention de cannabis. Le premier cité reconnaît bien avoir détenu du cannabis, puisqu'il en est consommateur. Par contre, le jeune époux qui a laissé sa femme seule à Paris jure ne pas avoir vendu les deux autres substances. Le son de cloche est similaire pour son acolyte, qui confirme ne rien consommer.

Il tente de se faire passer pour un mineur

Pour prouver la culpabilité des deux prévenus, le parquet dispose de solides arguments. Notamment le détail de l'opération en flagrant délit constatée par les policiers du PSO à proximité du square Hiernaux. « Deux personnes semblaient chercher du regard un groupe de personnes toxicomanes. Un acheteur a été ensuite en contact avec Mohammed. Une boulette a été échangée et l'argent du deal a été transmis à Karim. » La suite n'est pas plus réjouissante pour les deux hommes puisqu'ils ont caché quelque chose dans les haies. Huit boulettes de cocaïne ont été découvertes dans ce fameux sac planqué en dernière minute.

Pour éviter des ennuis judiciaires, Mohammed a bien cru être plus malin que tout le monde en faisant croire à sa minorité. Hélas pour lui, un scan osseux a bien confirmé qu'il était au moins âgé de 22 ans. Une peine de 18 mois de prison est requise contre le duo. Un sursis simple a été sollicité pour Karim et un acquittement pour Mohammed.

Jugement le 22 septembre.