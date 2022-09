Le salon de l'inclusion numérique c'est ce mercredi

Premier rendez-vous du genre, le salon de l'inclusion numérique s'articulera autour de 6 tables rondes et de 3 conférences, d'une trentaine de stands et d'ateliers et d'une vingtaine d'opérateurs dont Technofutur TIC, We Tech Care, SOCIALware, le CETIC, Charlewood, l'Agence du Numérique (AdN), BeCode, la Cité des Métiers,...

Un événement inédit destiné à tous les citoyens, qu’ils soient vulnérables sur le plan numérique, en contact avec des personnes en situation de fragilité numérique ou qu’ils manifestent un intérêt pour cette thématique résolument d’actualité.

Au programme du jour :

Stands en accès libre toute la journée.

Conférences et tables rondes

8H30 – 9H : Accueil (grande salle)

9H – 9H10 : Introduction Eric Goffart (grande salle)

9H10 – 9H40 : Etat des lieux de la fracture numérique. Présentation des données du baromètre de l'agence du Numérique. (grande salle)

9H40 – 10H45 : Comment les services de première ligne peuvent-ils aider les personnes en situation de fragilité numérique ? (grande salle)

9H40 – 10H45 : Comment identifier les personnes en situation de fragilité numérique, aller à leur rencontre et avec quel équipement ? (petite salle)

10H45 – 11H : PAUSE

11H – 12H : Je suis en fragilité numérique : à qui m'adresser ? (grande salle)

11H – 12H : L'inclusion numérique à travers l'associatif et les enjeux de la digitalisation du secteur associatif. (petite salle)

12H – 13H30 : REPAS

13H30 – 14H45 : L'Art et la Culture comme voies d'accès au Numérique. (grande salle)

13H30 – 14H15 : Présentation du Plan d'inclusion numérique de tous les Wallons. (petite salle)

14H45 – 16H : Inclusion à travers la formation vers les métiers du numérique. (grande salle)

14H15 – 15H : Comment bâtir une stratégie d'inclusion numérique quand on est une commune ? (petite salle)

15H – 16H : Le web sans risque. (petite salle)

16H – 16H30 : Conclusion Eric Goffart (petite salle)

Adresse du jour: Charleroi Danse, Boulevard Mayence 65, 6000 Charleroi