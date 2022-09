Un vol de câbles immobilise les trains entre Charleroi et Walcourt

Il perturbe la signalisation et rend impossible la circulation des trains entre Charleroi et Walcourt, a indiqué en soirée Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Les dégâts doivent encore être évalués et le trafic ne reprendra donc pas avant mardi matin au plus tôt. Les voleurs se sont attaqués aux câbles en divers endroits et les dégâts sont importants, a précisé Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel.

"La circulation est actuellement impossible entre Charleroi et Walcourt. Par contre, les trains roulent bien entre Walcourt et Couvin."

Il s'agit du deuxième vol de câbles sur le réseau en une journée. Vers 14h30 lundi, un premier a été constaté à la sortie de la gare de Charleroi, sur la ligne 124A en direction de Marchienne-au-Pont. L'impact pour les usagers et usagères du rail a cependant pu être limité en alternant la circulation sur une voie. Les réparations sont prévues pour le lendemain.

Depuis le début de l'année, les vols de câbles connaissent une forte recrudescence, occasionnant des perturbations sur le réseau ferroviaire.