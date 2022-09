Une nouvelle campagne de vaccination démarre ce lundi

C'est une nouvelle campagne de vaccination qui démarre ce lundi 12 septembre. Conformément à l’avis du Conseil Supérieur de la Santé, cette campagne automnale vise prioritairement les personnes les plus fragilisées et exposées, à savoir : les personnes immunodéprimées, celles de 65 ans et plus, les professionnels de la santé et les 50-64 ans. Une attention particulière est également accordée aux femmes enceintes.

Chaque personne qui remplit les durées requises entre deux injections pourra donc recevoir, dès ce lundi, ce booster efficace contre les formes graves du covid-19.

Les nouveaux vaccins adaptés à Omicron étant arrivé en Belgique, ils seront disponibles dans les centres de vaccination dès ce lundi. Ils seront ensuite progressivement livrés dans les pharmacies partenaires et disponibles pour les médecins généralistes participant à l'initiative courant de la semaine.

Pour cette semaine de démarrage, un peu plus de 111.000 rendez-vous ont déjà été pris.

Pour les personnes qui n’ont pas encore reçu leur invitation ou pour celles qui souhaitent se faire vacciner et se situent dans la tranche d’âge des 18-49 ans, la plateforme QVAX (qvax.be) vient d’être réactivée. Après inscription en ligne, elle permettra aux personnes désireuses d’être vaccinées plus vite de pouvoir être appelées en cas de plages disponibles.

Concrètement

Cette nouvelle campagne de vaccination s’étendra sur une période d’environ 8 semaines.

Concrètement, toutes les personnes de plus de 65 ans qui se trouvent dans les conditions de re-vaccination, ont reçu ou sont en train de recevoir une invitation à prendre un rendez-vous pour aller se faire vacciner. A ce jour, plus de 700.000 courriers ont déjà été envoyés.

Durant cette étape et à l’instar des campagnes antérieures, les hôpitaux prennent également en charge la vaccination de l’ensemble de leur personnel. Les maisons de repos et structures résidentielles de santé mentale et pour personnes adultes en situation de handicap vaccinent aussi directement leurs résidents.

Dans un second temps, les personnes de 50 à 64 ans recevront une invitation pour aller se faire vacciner.

La possibilité sera ensuite offerte à la population de 18 ans et plus d’aller chercher sa dose booster pour maintenir une protection élevée contre les formes graves de la maladie. Cette catégorie de personnes ne recevra pas d’invitation. Elle pourra aller se faire vacciner, sur base volontaire, en s’inscrivant dès à présent sur qvax.be.

dès ce lundi 12 septembre, il sera possible de se faire vacciner uniquement sur rendez-vous , dans :

22 centres de vaccination répartis sur l'ensemble du territoire wallon.

Ils sont accessibles, pour la plupart, 6 jours par semaine à un rythme de 10 heures par jour. Les centres offriront de 4 à 8 lignes de vaccination.

Près de 200 pharmacies participantes dès le 19 septembre.

Près de 200 pharmacies proposeront de vacciner sur rendez-vous un peu partout en Wallonie. Elles seront d'abord une centaine dès ce lundi 12 septembre et continueront de s'ajouter au fur et à mesure. Les informations sont actualisées quotidiennement sur www.jemevaccine.be

Auprès d'un médecin généraliste participant.

Les médecins généralistes partenaires continueront également de vacciner au sein de leur cabinet médical ou à domicile, sur rendez-vous. Pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier de cette vaccination, les autorités publiques les invitent à prendre contact auprès de leur médecin généraliste.

Dans notre région, il sera possible de se faire vacciner au CEME à Lodelinsart et Chimay, Centre Culturel Sudhainaut

Les pharmacies où se faire vacciner sont :