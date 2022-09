Accueil Régions Charleroi Charleroi: le Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles a accueilli 208 victimes de viol en dix mois Le nouveau centre de prise en charge les accueille du mieux possible, avec des soins et la possibilité de porter plainte. Jean van Kasteel Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi





Le bilan est affolant : 182 femmes, 22 hommes et 4 transgenres ont été accueillis en dix mois au sein du Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) de Charleroi. Il l’est encore plus quand on regarde les chiffres globaux :...