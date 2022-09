Trois hommes accusés du meurtre de Demir Rusani à Châtelineau: le procès a commencé

Le 7 juin 2018, Krystian Gorniak s'est rendu chez Demir Rusani, place d'Arenberg. Le ton est monté entre les deux hommes et des coups ont été échangés. Selon les enfants de la victime, deux hommes sont également entrés dans l'habitation pour porter des coups à leur père.

Sévèrement blessé à la tête, Demir Rusani a été emmené à l'hôpital, sous assistance respiratoire. Son pronostic vital était engagé. Il est décédé le 11 juillet 2018 d'un sévère traumatisme crânien, entraînant une décompensation multi-systémique.

Le procès est présidé par Adrien Van der Linden d'Hoogvorst, conseiller à la cour d'appel. Le jury est composé de huit femmes et quatre hommes.

L'avocat général Gilles Dupuis représente l'accusation. Me Du Taye et Me Huysmans, du barreau de Bruxelles, défendent Krystian Gorniak. Jenathan Mol est défendu par Me Ophélie Avagian, du barreau de Bruxelles, et José Da Silva Da Costa par Me Philippe De Strycker, du barreau de Mons.

Le fils de la victime, blessé lors de l'agression, s'est constitué partie civile et sera représenté par Me Thomas Cloet et Me François Eteve, tous deux du barreau de Charleroi.

Le procès devrait s'étendre sur cinq jours. Mardi matin, l'avocat général procédera à la lecture de l'acte d'accusation. Ensuite, le président interrogera les accusés dans le cadre de l'instruction d'audience.

L'après-midi sera consacré aux auditions du juge d'instruction, des enquêteurs et des premiers experts désignés dans le cadre de l'enquête.