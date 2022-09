L'état de récidive ne pardonne pas Jonathan, condamné à la prison ferme

En 2019, Jonathan avait obtenu un sursis de 3 ans pour avoir mis "deux gifles à quelqu'un", précisait-il. Deux ans après, l'homme en sursis n'a plus respecté la mesure de faveur pour avoir frappé deux personnes en l'espace de quelques mois et se trouvait donc en état de récidive.



La cause de la première scène de violence reprochée à Jonathan ? Une relation extra-conjugale de la compagne avec un autre homme, confirmait le prévenu. Relation dont ce dernier avait eu connaissance en apercevant une photo de l'amant dans le GSM de sa moitié. Le 1er mai, sur le parking de l'IMTR de Loverval, Jonathan a reconnu avoir asséné "une baffe" à l'amant lors de son audition. Mais le 13 juin dernier, à l'audience, l'agresseur avait changé de version, évoquant une engueulade sans la moindre violence.



Sept mois plus tard, la compagne de Jonathan a reçu un GSM en plein visage. Sans surprise puisqu'il était en aveu pour le lancer du GSM, Jonathan a écopé d'une peine de prison ce lundi matin: quinze mois de prison ferme, comme requis par le parquet.