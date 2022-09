La vie large : c’est le titre du nouveau bouquin du bourgmestre de Charleroi et président du PS Paul Magnette, la sortie officielle est prévue le 13 octobre.

Paul Magnette: un festival inédit à l'Eden et un nouveau livre en octobre

Il sera présenté dans le cadre d’un nouveau festival des idées sinon des utopies au centre culturel l’Eden. Son nom : le festival Outre mondes. Centré sur les enjeux de la transition climatique et sociale, la première édition accueillera un autre auteur carolo, Daniel Tanuro. Ingénieur agronome et environnementaliste, ce militant trotskyste a signé de nombreux articles et ouvrages sur l’anticapitalisme.