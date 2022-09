Plus de 30 associations et professionnels du bien-être animal à Courcelles pour la Grande Journée des Animaux

La Grande Journée des Animaux, de Courcelles, est devenue un incontournable de nos amis à poils, à plumes ou à écailles. Ce dimanche 18 septembre, elle sera de retour au manège des Champs-Elysées à Gouy-lez-Piéton, de 10 à 18 heures. L'événement a déjà réuni plein de gens et plein d'associations par le passé, et cette fois ce sont près de 30 stands qui seront présents, regroupant les acteurs du bien-être animal de la région.

"Cet événement en faveur de la protection animale s'adresse à toutes celles et tous ceux qui veulent agir et faire de Courcelles un territoire exemplaire en la matière. C'est l'occasion de défendre la cause animale et joindre l'utile à l'agréable", souligne l'échevin du Bien-Être Animal, Hugues Neirynck. Associations actives, professionnels, exposition de tracteurs et mini-ferme seront accolés à un village récréatif pour les enfants, gratuit avec une douzaine de structures gonflables et des animations. "Au-delà de l'aspect festif et récréatif, à travers les nombreuses animations pour petits et grands et le village associatif, l'idée est de placer les animaux au centre des préoccupations, de montrer comment s'en occuper, d'obtenir une foule de conseils et de renforcer la prévention contre la maltraitance et l'abandon."

Il faut noter que Courcelles est exemplaire en matière de Bien-Être Animal, en témoigne le classement Gaïa des villes et communes de Wallonie qui a placé le territoire en position numéro 1 de la liste. Et maintenant que le Code wallon du bien-être animal reconnait qu'ils sont des êtres sensibles, conscients et vivants (les protégeant donc encore mieux légalement), la question de leur vie est devenue centrale pour bon nombre d'administrations.

La ville voisine de Thuin, qui s'était concentré sur l'écologie et le durable ces dix dernières et est elle aussi devenue incontournable dans cette matière (avec son programme zéro-déchet, par exemple), est d'ailleurs venue à la rencontre de Courcelles pour ses actions en faveur du bien-être animal. La semaine dernière, l'échevin Fabian Pacifici de Thuin est venu faire le point sur les actions mises en place par Courcelles depuis 2013.

En 2013 : Interdiction des animaux sauvages dans les cirques, interdiction d'accepter les manèges de chevaux et poneys de foire sur l'entité et interdiction de distribuer des animaux quels qu'ils soient sur les fêtes foraines

En 2014 : création d'un numéro d'urgence de maltraitance animale, formation des agents constatateurs et des policiers de la zone au bien-être animal…

En 2015 : Partenariat avec GAIA pour sensibiliser les enfants au bien-être des animaux, achat de cages trappe dans le cadre de la stérilisation des chats errants et de lecteurs de puce, campagne de sensibilisation aux abandons, …

En 2016 : Campagne de stérilisation des chats errants sur l'entité, création d'un Conseil Consultatif du Bien-être animal, animations canines en maison de repos, …

En 2017 : Fabrication d'abris pour chats errants, …

En 2018 : Collaboration avec l'asbl « Sans Maître » pour aider les personnes défavorisées à nourrir leurs animaux, mise en place de panneaux « chiens en laisse », …

En 2019 : Prime à l'adoption d'un animal en refuge, balades dans les terrils à la découverte de la faune sauvage, placement d'un pigeonnier contraceptif à la Posterie,…