Pont-à-Celles : la commune récolte les idées des citoyens pour un développement harmonieux

C’est une initiative participative qui a été mise sur pied dans la commune de Pont-à-Celles. Le projet "Rêvons Pont-à-Celles" est un processus participatif dans lequel les différents acteurs (mandataires, associations, citoyens…) mettent en place ensemble, une stratégie, un plan de développement rural pour leur territoire.

Cette initiative permet d’aboutir à des projets en accord avec les envies de la collectivité au bénéfice du développement rural. Dans le cadre de cette opération une plateforme de consultation citoyenne été mise en place. Elle vous permettra de consulter les différentes idées de projets, mais également de voter.

Les projets proposés s'articulent autour de divers aspects de la vie. Ils peuvent être liés, à l'économie, la culture, la mobilité, la vie sociale ou encore l'environnement.

Parmi les projets proposés on trouve notamment un proposition concernant l'aménagement d'un chemin destiné aux vélos facilitant l'accès à Viesville en prolongeant un tronçon manquant et par là éviter d'emprunter des rues à trop forte déclinaison. Dans les projets liés à la vie social, certains projets mettent en avant un encadrement des aînés en mettant en place un moment et un espace d'information et de formation à destination non seulement des aînés mais également de leur famille et leurs aidants proches. Ces rencontres se dérouleraient à un endroit spécialement désigné avec des rendez-vous récurrents.

Des aménagements de sites déjà existants sont aussi proposés comme l'aménagement de la Place des Résistants à Viesville qui a pu bénéficier lors une opération précédente. Cette opération a également pu servir à mener des projets à bien comme la reconversion du site de l'Arsenal Projet phare de la seconde opération de développement rural. Ce hall désaffecté n°28, situé sur le site de l'Arsenal, sera rénové et aménagé en Maison rurale, tout en préservant le caractère industriel du lieu. La Maison rurale sera composée d'une salle polyvalente et une salle de spectacles pouvant accueillir 200 personnes.

Le projet de la création d'une ressourcerie a aussi été mis en avant. Grâce à cette structure il est possible de collecter tous les objets et matériaux dont leurs propriétaires n'ont plus besoin. Elle gère, sur un territoire donné, un centre de récupération, de valorisation, de revente et d'éducation à l'environnement.

Pour consulter et déposer un projet : https://revons-pontacelles.be/