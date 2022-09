Double tentative de meurtre, à la voiture et à l'arme à feu, au Vanilla Sky: la victime sur le banc des prévenus?

C'est bien plus de trois ans après les faits que le dossier est enfin évoqué devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Ce mercredi après-midi, c'est un Driss en pleine forme qui s'est présenté devant la justice. Avant ça, le dossier avait été contraint d'être reporté puisque ce dernier était malade. Assisté par Me Gras, le trentenaire s'est défendu pour deux scènes qui ont éclaté à quelques minutes d'intervalle à la sortie du Vanilla Sky à Fleurus, le 13 juillet 2019.

Une voiture utilisée, avant une arme à feu

Ce soir-là, il est passé une heure du matin lorsque les nombreux visiteurs sont invités à quitter le bar éphémère juste avant la fermeture. Parmi eux, Julien et plusieurs de ses amis. À la sortie, le groupe de jeunes est pris à parti par Driss. Pour on ne sait quelle raison (le parquet émet l'hypothèse de mots échangés), ce dernier pète un câble et fonce volontairement sur deux personnes au volant de l'Audi de sa compagne. Le chauffeur quitte ensuite les lieux, avec son passager en état d'ivresse.

Plusieurs minutes après cette première scène de violence, de nombreux témoins entendent trois détonations. Julien est touché d'une balle à la jambe et se traîne au sol pour se mettre à l'abri. Pour le parquet et la partie civile, l'identité du tireur ne fait pas l'ombre d'un doute : il s'agit de Driss, revenu sur place armé.

Une victime, plutôt qu'un prévenu

Face au tribunal correctionnel, Driss a longuement donné sa version des faits pour les deux scènes. D'après ce dernier, c'est bien lui qui a été encerclé par la bande d'amis alors qu'il se trouvait dans sa voiture. « Ils discutaient avec des personnes présentes dans une voiture. Ça a commencé à chauffer, alors j'ai voulu calmer les choses. Et ils se sont retournés vers moi en me disant « tu veux qu'on te casse ta voiture ? » Deux d'entre eux se sont mis devant, j'ai fait une marche-arrière, percuté une voiture et quitté les lieux. » Aucune personne n'a été percutée, à croire les dires de Driss.

Pour la seconde scène, avec l'arme à feu, c'est le prévenu qui en serait la victime. « Je suis retourné sur place pour me dénoncer pour l'accrochage de la voiture et ils étaient encore là. Ils m'ont insulté, je suis sorti de la voiture et on m'a sorti une arme. Il y a eu des coups de feu tirés en l'air par la victime, j'ai alors attrapé sa main pour le désarmer et le coup de feu est parti. »

Des conséquences à vie

À la suite de ce coup de feu dans la jambe, Julien a perdu la sensibilité au niveau de son pied. « Il ne sait plus conduire, sauf des voitures automatiques. Il ne sait plus courir, ni se mettre à genoux ou accroupi. Il aimait faire du tennis, maintenant il ne peut plus », témoigne l'avocat du jeune homme blessé.

Pour le substitut Vervaeren, la version donnée par Driss est totalement contraire aux éléments du dossier. L'altercation pour désarmer le prétendu tireur n'est pas du tout évoquée par le témoin de la scène. Sans parler de l'attitude de Driss qui, effrayé par les faits, n'a pas fait appel une seule seconde à la police. La requalification en tentative d'assassinat avec préméditation est requise pour la scène de tirs. Quinze ans de prison sont sollicités contre Driss.

Me Gras, à la défense, plaide lui une requalification en coups et blessures pour les coups de feu et un acquittement pour la scène avec l'Audi. Selon le pénaliste, l'expert automobile n'a relevé aucune trace de heurt sur la voiture de Driss. « Et vous allez me faire croire qu'il savait qu'ils étaient encore là quand il est retourné sur place », ajoute l'avocat.

Réponse le 12 octobre, lors du jugement.