Il embrasse une mineure de moins de 16 ans, de force sur la bouche, et ne se présente pas devant la justice

À 11h05, Florian était attendu devant la 11e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi pour s'expliquer sur l'unique prévention que lui reproche le parquet. Passé cette heure, Florian ne s'est finalement jamais manifesté dans la salle 259 du palais de justice. Défaut a donc été requis contre lui.

Le dossier impliquant le prévenu n'est pas des plus complexes. On parle d'une atteinte à l'intégrité sexuelle d'une mineure âgée de moins de 16 ans lorsque les faits ont été commis en 2020. « En manque de bisous », comme l'a précisé Florian dans ses différentes auditions, il a embrassé la victime sur la bouche.



Le substitut Bury a montré des signes d'inquiétude concernant le comportement du prévenu. Non seulement ce dernier daigne ne pas venir se confronter à la justice, mais en plus il a fait preuve d'une forme de déni face aux experts. Une peine de prison, non chiffrée, a été requise par le parquet qui entend « marquer le coup et garder un œil » sur la situation de Florian. Jugement le 11 octobre.