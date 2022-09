Le très léger accident tourne à la rébellion contre agents: père et fils obtiennent un sursis

Le 9 novembre 2020, Mohamed fut impliqué dans un très léger accident de voiture avec un autre conducteur. Mais une intervention policière, sur les lieux de l'accident, a été requise. Selon Me Ureel, à la défense, l'autre conducteur a refusé le constat à l'amiable proposé par le fils de Badr.

Du côté du parquet, c'est plutôt l'attitude de Mohamed qui a provoqué l'intervention de la police. "Le fils est devenu virulent, jetait ses papiers au visage de l'autre conducteur. » Mohamed a fait, de son côté, appel à son papa. "Des individus avaient bloqué mon fils, par devant et par-derrière avec leurs véhicules. Quand je suis arrivé sur place, il n'y avait pas encore la police", expliquait le paternel. Ce dernier admettait uniquement avoir outragé les deux agents.



Toujours selon le parquet, une fois sur place, la police a été contrainte de gérer le père et son fils. "Le père a refusé de porter un masque, malgré le contexte sanitaire. Il s'est comporté de la même manière que son fils", résumait le ministère public. Une poussée plus tard, Badr fut finalement menotté et son fils a tenté d'asséner un coup de pied avant de se jeter sur l'un des officiers.



Pour le père et son fils (déjà condamnés par le passé), le ministère public avait requis la même peine de prison : 2 ans. Les deux hommes ont finalement vu la peine de prison réduite à un an de prison, avec un sursis pour 5 ans.