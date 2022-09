Meurtre à Châtelineau: versions contradictoires des accusés

Fils d'un père inconnu, Krystian Gorniak ne s'entendait pas avec Demir Rusani, qui avait épousé sa maman, Zofia. Ils ont vécu quatorze ans sous le même toit.

"Demir était violent, physiquement et verbalement avec moi. Je me sentais perdu, abandonné. Il m'a toujours rejeté", a déclaré le premier accusé, condamné à trois reprises, à des peines assorties de conditions probatoires, par le tribunal correctionnel du Hainaut, en 2016.

Au début du mois de juin 2018, Christina Rusani s'est plainte du comportement de son père à son égard. "Christina a appelé ma compagne en pleurs. Elle a raconté des choses graves, mon beau-père la regardait quand elle était sous la douche. Elle m'a expliqué les faits à la maison. Je lui ai conseillé de partir de chez lui".

Le 7 juin 2018, Krystian et Christina se rendent chez Demir, place d'Arenberg à Châtelineau, pour déménager les affaires de la jeune femme.

Krystian et Christina sont accompagnés des deux autres accusés, Jenathan Mol, qui a hébergé Krystian et qui est au courant de l'enfance difficile du Polonais, et de José Da Silva Da Costa. Ils habitent tous Soignies.

"Krystian m'avait parlé, quelques jours avant les faits, du comportement de Demir à l'égard de sa soeur. Après les faits, j'ai eu un doute", déclare Jenathan.

José ne connaît pas Demir, il n'a pas connaissance des faits dévoilés par Christina. "Je savais seulement qu'il y avait un conflit et qu'il fallait déménager la soeur de Krystian, lequel habitait dans la même rue que moi. J'avais une voiture, Krystian m'a demandé de lui rendre service".

Arrivés chez Demir, Krystian et Christina rentrent dans la maison. Les deux autres attendent dehors. Une dispute éclate entre Krystian et Demir.

José explique la scène. "Nous sommes entrés dans la maison. Il y avait des cris. Krystian et Demir se battaient. Jenathan est intervenu, pour séparer ou frapper, je ne sais pas. J'étais paniqué. J'ai vu une jeune fille avec un couteau en main. J'ai dit à Christina et Jenathan de partir. J'ai crié que la fille tenait un couteau, Krystian l'a saisi. J'ai ceinturé Krystian pour le faire sortir".

José a vu Krystian porter des coups à Demir. "Les coups étaient principalement portés dans le haut du corps, avec le pied". Jenathan a aussi fait usage de violence à l'égard de Demir, selon José, lequel prétend n'avoir porté aucun coup à la victime, ni à ses enfants.

José précise que Demir était couché sur le sol, quand ses amis et lui ont quitté les lieux. "A aucun moment, je n'ai vu son visage. Pour moi, il était conscient. Après cette scène, je voulais rentrer chez moi et me cacher" a déclaré José, qui n'a pas pensé à appeler les secours, "je ne pensais pas qu'il était dans un si mauvais état".

Jenathan, qui avait vidé une bouteille de whisky le jour des faits, confirme la version de José, sauf qu'il raconte qu'ils sont restés dans l'auto, et non pas à attendre sur le trottoir.

"Comme ça criait, on est rentré pour voir ce qui se passait. C'était des cris de détresse, mélangés à de la violence. Tout était retourné. J'ai vu que Krystian se disputait avec son frère, il essayait de mettre des coups à Demir. J'ai essayé de repousser Krystian, mais il a porté des coups de pied à Demir, inconscient au sol. José lui a également porté des coups. Il n'a pas utilisé ses poings".

Jenathan avoue qu'il a porté un coup à Demir, avec son pied, laissant l'empreinte de la semelle sur le visage de la victime.

Krystian, soumis à des mesures probatoires, aurait dû éviter de commettre des infractions. "Mon beau-père m'a accueilli calmement, me demandant des nouvelles de ma mère. J'ai abordé le sujet Christina et le ton est monté. J'ai donné une claque à Demir. Ensuite, j'ai été poussé au sol par mon petit frère, lequel me tenait les bras. Ils voulaient me taper à la tête, je me suis défendu avec mes jambes, leur portant des front kicks. Jenathan et José sont arrivés pour me libérer".

Contrairement à ce que dit Jenathan, Krystian prétend que Demir était assis sur le sol et conscient, quand ses amis sont entrés dans la maison. "Ma petite soeur Catarina est arrivée avec un couteau, je l'ai désarmée et j'ai jeté le couteau dans le fauteuil. Après, j'ai donné des coups à mon beau-père, avec le pied, à la tête. Ce n'était pas comme un penalty, je n'ai pas mis de force. C'était pour tout ce qu'il nous avait fait subir".

Sa version est différente de celle expliquée chez le juge d'instruction.

Demir Rusani est décédé le 11 juillet 2018 d'un sévère traumatisme crânien, conséquence des coups reçus un mois plus tôt.