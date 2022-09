Meurtre de Demir Rusani à Châtelineau : les témoins de moralité favorables aux accusés

La cour d'assises du Hainaut a auditionné mercredi les témoins de moralité dans le cadre du procès des trois hommes accusés du meurtre de Demir Rusani et de coups portés à ses deux enfants mineurs. Le sexagénaire, agressé chez lui à Châtelineau le 7 juin 2018, est mort quatre jours plus tard à la suite d'un sévère traumatisme crânien ayant entraîné une septicémie. Une chose ressort des témoignages : l'ambiance au sein de la famille Rusani-Gorniak n'était pas bonne. Demir Rusani a épousé Zofia Gorniak, laquelle avait déjà deux enfants, Sandra et Krystian, fruits d'une précédente union. Le couple a ensuite eu d'autres enfants.