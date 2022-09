Assises du Hainaut: la fille de Demir Rusani charge les accusés

Mercredi fin de journée, la jeune femme a raconté les faits qui ont eu lieu le 7juin 2018, quand son père a été roué de coups, chez lui, à Châtelineau. Elle a confirmé que l'ambiance au sein du foyer était tendue vu la terreur imposée par Demir Rusani, et qu'elle avait surpris son père en train de la regarder, alors qu'elle prenait sa douche. "Je me levais chaque jour, à 5 h 00, pour me rendre à l'école à Soignies. Ma mère avait remarqué que mon père se levait à la même heure, alors qu'il ne travaillait pas". Elle a raconté les faits à une éducatrice de l'école et à une femme, mais pas à Krystian Gorniak, son demi-frère. Toutefois, le 7juin 2018, elle dit avoir compris que Krystian était au courant. "Il répétait, c'est pour toi. Il me disait qu'il avait une surprise. Je ne comprenais pas pourquoi il avait emmené deux hommes avec lui, pour un simple déménagement."

Quand ils sont arrivés sur la place d'Arenberg à Châtelineau, Christina et Krystian sont sortis de la voiture. José Da Silva Da Costa et Jenathan Mol, sont restés dans l'auto.

"Je suis allé sonner. Mon père était étonné de me voir avec Krystian, mais il nous a laissés entrer. Je suis montée à l'étage pour préparer mes affaires. Mon père est monté, il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je partais et il m'a souhaité bonne continuation."

Demir Rusani est descendu au rez-de-chaussée. "J'ai entendu des cris, une gifle assez forte. Je suis descendue. Mon petit frère, âgé de 5 ans, est sorti de la maison. Les deux autres sont entrés. Tout est allé très vite. J'ai essayé de les séparer, mais je suis tombée. Les coups ont suivi. Je me suis forcée à fermer les yeux." Ce qui ne l'a pas empêché de donner beaucoup de détails, comme l'a relevé un avocat de la défense. Son père ne bougeait plus, "mais Krystian et Jenathan continuaient à le frapper assez fort, avec les pieds."

Quant à José Da Silva Da Costa, elle ne l'a pas vu frapper son père. Par contre, il a porté des coups à son frère, Elvis. Enfin, elle déclare que c'est sa sœur, Catarina, qui est allée chercher un couteau dans la cuisine. Après les faits, Christina est repartie avec les accusés en voiture. "Leur comportement me bouleversait. Nous étions quand même partis en laissant papa inconscient."

Ils sont retournés à Châtelineau car la jeune femme avait oublié ses clés puis ils ont repris la route vers Soignies, où vivent Krystian et sa compagne. Christina raconte que sa belle-sœur l'a empêchée d'appeler la police.

Les messages échangés avec Krystian après les faits interpellent. Elle avait écrit "mdr"(mort de rire, NDLR) et "merci à vous", ce qui ne correspond pas au comportement d'une femme bouleversée. "J'étais sous le choc, ils essayaient de me rassurer. Je ne voulais pas accepter ce qui s'était passé, mais j'ai fait comme si de rien n'était, c ar j'avais peur de Krystian."Les avocats de Krystian notent que Christina a présenté une énième version des faits.

Avant de clôturer l'audience, les avocats des accusés, qui contesteront l'intention d'homicide, ont demandé à la cour de poser la question des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.Kristyan Gorniak (27 ans), Jenathan Mol (28 ans) et José Da Silva Da Costa (24 ans), sont accusés du meurtre de Demir Rusani, décédé le 11juillet 2018, et de coups portés aux enfants de la victime. Demir Rusani est mort à la suite d'un sévère traumatisme crânien, conséquence des coups reçus un mois plus tôt.Les plaidoiries débutent jeudi.