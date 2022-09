Assises Hainaut - Meurtre de Châtelineau: la partie civile plaide l'intention d'homicide

Le sexagénaire est décédé le 11 juillet 2018 à l'hôpital, à la suite à l'agression dont il fut victime le 7 juin 2018, chez lui, à Châtelineau. L'intention d'homicide est au cœur des débats. Mercredi, les avocats de la défense ont demandé à la cour de poser la question des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Les trois hommes dans le box sont aussi accusés d'avoir porté des coups à deux enfants de la victime, mineurs.

Demir Rusani est décédé d'un sévère traumatisme crânien, conséquence des coups reçus, ayant entraîné une septicémie et donc, une dégradation de son état de santé générale.

Le lien causal entre l'agression et la mort est établi par le rapport des médecins légistes. Reste la question de l'intention d'homicide.

Me Thomas Cloet et Me François Eteve, pour l'un des enfants de la victime, partie civile au procès, ont soutenu la qualification de meurtre.

"Lorsqu'ils portent les coups, dans une zone potentiellement létale, avec violence, à un homme de 60 ans pesant 55 kilos, ils doivent mesurer les conséquences prévisibles de leurs actes", plaide Me Cloet, s'appuyant sur un arrêt rendu par la cour de cassation et sur deux arrêts rendus par la cour d'assises.

Les trois accusés sont-ils coupables de meurtre ? Les avocats ont décrypté le rôle de chacun des accusés. Un exercice compliqué dans le cadre de ce dossier car, comme le relève Me Eteve, "il y a autant de versions que d'accusés".

Krystian Gorniak, le beau-fils de la victime a suggéré à sa sœur Christina de l'accompagner chez son père pour récupérer ses affaires. La jeune femme se plaignait de son père qui, selon ses dires, la regardait quand elle était sous la douche.

Le 7 juin 218, une bagarre éclate entre Krystian et Demir dans la maison de ce dernier. Krystian est en aveux d'avoir porté des coups à Demir, lequel perd connaissance. Il lui porte alors deux puissants coups de pied à la tête, dans un esprit de vengeance relatif à leur passé commun. Krystian en voulait à son beau-père de l'avoir maltraité durant son enfance.

"Krystian Gorniak a déclaré : je voulais sa mort au moment-même. Cette simple parole démontre son intention de tuer", relève l'avocat. Enfin, les fractures relevées sur le crâne de la victime, lors de l'autopsie, démontrent l'intensité des coups.

Jenathan Mol est sorti de la voiture pour entrer dans la maison de la victime. Il était au courant de l'animosité de Krystian envers Demir. Il est en aveux d'avoir porté un coup de pied dans la tête de la victime. D'ailleurs, l'empreinte de la semelle de sa chaussure était imprimée sur le visage de la victime, au moment de son transfert vers l'hôpital. Pour la partie civile, la zone visée et la force du coup démontrent l'intention de tuer.

José Da Silva Da Costa conteste avoir frappé Demir, bien que la majorité des témoins directs l'ont vu porter un coup à Demir Rusani.

Pour Me Cloet, il est à tout le moins co-auteur, car il apporte une aide indispensable au crime en étant le chauffeur du véhicule qui conduit les protagonistes de cette affaire à Châtelineau, chez la victime. De plus, il ne se désolidarise jamais du procès criminel en reprenant tout le monde dans sa voiture. Enfin, l'avocat note que José n'a pas appelé la police, par peur de représailles, "ce qu'il n'a jamais été évoqué lors de l'enquête", et qu'il n'a rien fait pour mettre fin à l'agression.