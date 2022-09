L'ex-agent de la SPA a bien violé une femme

C'est à cause d'une dénonciation du voisinage pour une suspicion de maltraitances sur les trois chiens de Francine (prénom d'emprunt) que cette dernière a reçu la visite, à plusieurs reprises, d'agents de la SPA, dont Christophe. Les 6, 10 et 11 février 2020, le prévenu s'est rendu au domicile de Francine pour vérifier le bien-être des animaux. Pour le parquet, lors de la troisième visite, Christophe a déjà adopté une drôle d'attitude. "La victime le dit qu'il a eu une attitude malsaine en lui posant des questions sur sa vie privée. Il lui a également demandé si elle n'était pas en manque, etc.", précise le substitut Bouilliez. Me Allatta, partie civile, ajoute de son côté que le prévenu a tenté d'embrasser la victime avant de quitter les lieux pour revenir le 14 février.



Le jour des faits, vers 9 h 30 du matin, la victime fait appel à la pharmacienne. "Elle lui a demandé une pilule du lendemain. Elle était paniquée, apeurée et tremblait quand elle s'est rendue sur place. La pharmacienne a alors fait appel à une assistante du planning familial. Cette dernière a constaté le même état." Francine raconte avoir été saisie à la gorge par le prévenu, dès qu'elle a ouvert la porte, et emmenée dans le canapé où le viol a été commis.





Une relation consentie, selon le prévenu

Au tribunal, Christophe jurait que Francine lui avait sauté dessus, provoquant une "relation sexuelle consentie" entre les deux personnes. Détail troublant: alors qu'il doit nécessairement être accompagné par un(e) collègue lors des contrôles, Christophe s'est rendu seul dans la maison. D'après lui, il s'agissait d'une demande de la victime.

Le substitut Bouilliez considérait qu'il y avait bel et bien eu viol ce jour-là. Pour parvenir à ses fins, Christophe a aussi fait usage de sa fonction d'inspecteur, indiquant à la victime qu'il était capable de lui saisir ses chiens pour duper la victime. Six ans de prison étaient requis contre