L'opposition lui permet d'être acquitté pour viol

Pour le tribunal correctionnel, la version du prévenu selon laquelle les accusations de sa belle-fille étaient une vengeance a été jugée vraisemblable. D'autant plus qu'aucun élément concret dans le dossier ne confirmait les dires de la belle-fille. Cette dernière avait confié à une infirmière du PMS, en 2018, que son beau-père "la prend pour une femme" depuis un petit moment. Selon elle, Geoffrey la tripotait et la violait, deux fois par semaine depuis 3 ans. Juste après cette sordide dénonciation, la jeune fille semblait soulagée d'avoir pu vider son sac...



À la défense, Me Poisson avait évoqué une vengeance orchestrée par la jeune fille. Plusieurs éléments dans le dossier allaient dans ce sens. Tout d'abord, l'absence de témoins des faits rapportés par la jeune fille. De nombreux témoignages rapportaient également l'absence de gestes déplacés de Geoffrey envers sa belle-fille. Puis, il y avait cette étroite surveillance de Geoffrey par sa famille et sa compagne. "Il a été condamné en 2015 pour des attentats à la pudeur à 2 ans de prison avec un sursis probatoire. Tout le monde était au courant de ça, dont la compagne, qui surveillait étroitement son mari et faisait en sorte qu'il respecte toutes ses conditions. Il n'était que très rarement seul avec sa belle-fille et la fréquence des faits est tout simplement impossible."



L'absence de trace de violence sexuelle ancienne ou récente relevée par le rapport médical confortait aussi la version du prévenu. La situation avec la belle-fille s'était dégradée dès son entrée dans l'adolescence et sa rencontre avec son petit copain de l'époque. Relation vécue par Geoffrey et sa compagne d'un mauvais œil, les deux personnes avaient donc décidé de resserrer la vis pour les sorties de la mineure.





Condamné pour une rébellion

Précédemment condamné à 6 ans de prison, Geoffrey a finalement eu raison de former opposition au jugement. Le beau-père a bénéficié d'un acquittement pour les faits de mœurs, mais a été condamné à 8 mois de prison pour une scène de rébellion au couteau, le 15 mars 2018. Scène pour laquelle l'opposant était en aveu.